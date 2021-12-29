Обнинск, Калужская область, 29 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Возложение цветов у мемориала «Вечный огонь» в честь освобождения территории, на которой расположен современный Обнинск, от немецко-фашистских захватчиков состоялось 29 декабря в Калужской области. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

Admobninsk.ru Мемориал «Вечный огонь» в Обнинске

В страшные дни 1941 года обнинскую землю защищали от немецко-фашистских захватчиков 11 тысяч бойцов 312 стрелковой дивизии под командованием Александра Наумова. В тяжелейших боях погибло более 9,5 тысяч человек. В 2021 году исполнилось ровно 80 лет этим событиям. В честь славной даты к Вечному огню было возложено 80 гвоздик и зажжено 80 лампад. Юбилейная медаль «65 лет городу Обнинску» была торжественно вручена председателю обнинского городского комитета ветеранов войны и военной службы Российского Союза ветеранов Николаю Чурикову.

В мероприятии участвовали ветераны Великой Отечественной войны глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев, депутаты, сотрудники горадминистрации, военнослужащие, представители общественных организаций.