Кызыл, 29 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов 28 декабря подписали соглашение о сотрудничестве. Новый документ приходит на смену соглашению, действовавшему в 2013—2020 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Правительство Тувы Россельхозбанк и власти Тувы договорились о сотрудничестве

Стороны договорились развивать отношения стратегического партнерства и сотрудничество при решении приоритетных задач социально-экономического развития региона. Основными направления взаимодействия станут развитие системы кредитования физических и юрлиц, экспорт сельхозпродукции, повышение финансовой грамотности жителей и увеличение инвестиционной привлекательности Тувы.

Как отмечается, банк работает в регионе с 2002 года и охватывает своими услугами 100% сельских территорий. Почти за 20 лет работы РСХБ вложил в экономику региона 39 млрд рублей, из которых 23 млрд рублей пошли на поддержку агропромышленного сектора, выдал около 400 млн рублей сельской ипотеки.

Владислав Ховалыг отметил важность сотрудничества с финансовой организацией, которая предлагает разные механизмы поддержки фермеров. Так, в 2021 году 25 местных фермеров стали участниками образовательного проекта РСХБ «Школа фермера».

«Тува — это аграрный регион с большим потенциалом, который мы постепенно начали раскрывать. Нашим сельхозпроизводителям нужна поддержка, чтобы они запустили или расширили свое предприятие и экологически чистой продукцией охватили как можно больше людей», — отметил он.