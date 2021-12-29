Ташкент, 29 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Заместитель хокима (губернатора) Джизакской области Узбекистана Акрам Рахмонкулов приговорён к семи с половиной годам тюрьмы и штрафу в 111,5 миллионов сумов (1 доллар равен 10 800 сумов), с лишением права занимать ответственные должности на два года. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

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Рахмонкулов был освобожден от должности заместителя хокима области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства в январе после обрушения в Джизаке шестиэтажного здания.

«Приговор был оглашён 29 декабря на заседании Ташкентского областного суда», — говорится в публикации. Подсудимый признан виновным в хищении, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, легализации доходов и других преступлениях.

Фигурантами уголовного дела по факту обрушения здания являлись 27 человек, в том числе четыре брата Акрама Рахмонкулова — Акбар, Алишер, Аброр и АдхамРахмонкуловы, а также его сын Шахрух Бахриддинов. Они приговорены к штрафам, а 13 человек лишены права занимать ответственные должности в течение двух-трёх лет.