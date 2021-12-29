Таллин, 29 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон» протекает легче предыдущих штаммов, но его главная опасность заключается в быстрой нагрузке на систему национального здравоохранения.

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Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV со ссылкой на бывшую главу Научного совета при правительстве страны, вирусолога Ирью Лутсар. По ее данным, в понедельник, 27 декабря, на «Омикрон» в Эстонии пришлась уже половина положительных тестов на коронавирус.

«Даже если один процент от 100 000 населения попадет в больницы, это очень большая цифра», — заявила Лутсар и призвала к вакцинации.

По ее словам, вакцинированные люди в случае заражения «Омикроном» попадают в больницы на 40% реже, чем при заражении штаммом «Дельта»: «И болеют они с более легкими симптомами. А в случае госпитализации проводят в больнице меньше времени».

Лутсар сообщила, что в странах Южной Африки, откуда начал распространяться новый штамм, заболеваемость начала снижаться: «Рост был очень резким, а потом начался спад. Показатели заболеваемости также больше не растут в Дании и Великобритании, но и спада пока нет».

Она добавила, что, в отличие от других стран, в Эстонии распространение «Омикрона» не было резким, но в ближайшее время оно продолжится, а во втором городе страны Тарту показатели заболеваемости уже очень высокие.