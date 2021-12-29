Грозный, 29 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. К числу людей, являющихся ближайшим окружением российского президента Владимира Путина, не относит себя глава Чечни Рамзан Кадыров, заявил он 29 декабря в Instagram.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

«Про меня часто пишут, что вхожу в ближайшее окружение Владимира Путина, — сказал Кадыров. — Это не так».

При этом Кадыров отметил, что среди глав других российских регионов есть те, кто «ближе к президенту России», чем он.