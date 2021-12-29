Брянск, , 16:57 — REGNUM Клинцовский городской суд Брянской области признал виновным даче взятки руководителя коммерческой организации. Предприниматель «подарил» 60 тонн асфальта должностному лицу, сообщили 29 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры.

Укладка асфальта

Коммерсант летом 2020 года выполнял подрядные работы по содержанию автомобильных дорог в Клинцовском районе. Для покровительства исполнения госконтракта, он передал начальнику отдела технического надзора Управления автомобильных дорог Брянской области взятку в виде 60 тонн асфальтобетонной смеси. Стоимость «подарка» составила более 200 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 1,5 млн рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.