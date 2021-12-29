Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Ещё трое конгрессменов от Демократической партии в палате представителей США — Стефани Мёрфи от Флориды, Люсиль Ройбал-Аллард от Калифорнии и Альбио Сайрес от Нью-Джерси — заявили о решении уйти в отставку в конце 2022 года вместо того, что бы переизбираться на промежуточных выборах в Конгресс, сообщает 29 декабря Fox News.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Таким образом, уже 23 представителя Демократической партии в палате представителей США уходят в отставку вместо того, чтобы баллотироваться на выборах в 2022 году, когда их партия попытается защитить свое шаткое преимущество в Конгрессе на фоне исторически неблагоприятных условий и сложного политического климата.

Республиканской партии, чтобы вернуть себе большинство в палате представителей, которое демократы забрали в ходе промежуточных выборов 2018 года, необходимо получить всего пять мест в палате, состоящей из 435 членов.

Напомним, что комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей, собрал более $150 млн с начала 2021 года. Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, — на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. На руках у группы имеется $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.

«Демократы в палате представителей спешат к выходу, потому что они знают, что их дни сочтены, и мы надеемся продолжать давление», — заявил председатель национального республиканского комитета Конгресса Том Эммер.

Цифры указывают, что республиканцы энергично движутся к промежуточным выборам на фоне того, как президент-демократ Джо Байден теряет свою популярность среди населения. Отметим, что партия президента в США почти всегда проигрывает на промежуточных выборах.