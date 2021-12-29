Казань, , 18:37 — REGNUM В Казани в 44-й раз прошла традиционная акция, во время которой аквалангисты в канун Нового года погружают в Голубое озеро праздничную ёлку. Как сообщают в городской администрации, водоём уникален тем, что вода не замерзает зимой.

Установка новогодней ели в Голубом озере под Казанью Kzn.ru

Голубое озеро находится вблизи села Щербаковка. Температура воды в нём поддерживается на уровне +4…+6 градусов, видимость — 60 м.

В новогодней акции в последнее воскресенье 2021 года участвовали 60 человек, погружались более 20 аквалангистов. Ёлку в праздничном убранстве установили не на самое дно, а на глубине около 10 метров, закрепив на ввинченный в бревно крюк. Дереву не даёт накрениться специально поддерживающий буй. На протяжении двух недель, пока ель находится под водой, не выключают гирлянду.

Демонтаж ёлки ежегодно проходит в ночь с 13 на 14 января.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани торговля лесными красавицами будет организована на 38 городских площадках, прилегающих к розничным рынкам. Елку высотой в 50 см можно будет приобрести за 115 рублей, новогоднее дерево высотой 5−6 метров будет стоить 450 рублей.

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