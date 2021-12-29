Каа-Хемский район, Тува, , 16:49 — REGNUM В трёх районах Тувы завершилась реконструкция мелиоративных систем орошения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общая площадь восстановленных объектов составила порядка 1 тыс. га.

Оросительная система в Туве Министерство сельского хозяйства и продовольствия Тувы

Как отмечается, большинство подобных систем в республике утратили свой юридический статус в 90-е годы и были постепенно заброшены. Лишь в 2020 году были организованы работы по их восстановлению и закреплению за определёнными юрлицами.

Районные администрации совместно с управление Росреестра по региону восстановили документы Могойской, Шигларинской и Шанганской систем мелиорации, что позволило включить их в нацпроект «Экспорт продукции АПК».

Напомним, что подобные объекты позволяют гарантированно получать высокие урожаи даже в засушливые годы. Это особенно важно, учитывая, что территория Тувы расположена в зоне рискованного земледелия. По словам и.о. руководителя минсельхозпрода Ларисы Монгуш, в 2022 году планируется вовлечь в оборот ещё 28 тыс. га новых сельхозугодий.