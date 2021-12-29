Нальчик, 29 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обнаружили тело погибшего туриста из Ставропольского края. Мужчина упал с обрыва, катаясь на квадроцикле. Его поиски были начаты 28 декабря после обеда и продолжены с наступлением утра 29 декабря.

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Тело погибшего было найдено в 10:28 без признаков жизни. Эвакуация 36-летнего мужчины продолжается, сообщили в региональном управлении МЧС. К переправке погибшего планируют привлечь вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, турист со Ставрополья 28 декабря сорвался в пропасть, катаясь на квадроцикле неподалеку от смотровой площадки плато «Канжал» в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

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