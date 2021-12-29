Москва, 29 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Украина закупает электроэнергию в Белоруссии, из России поставок нет, заявил 29 декабря российский министр энергетики Николай Шульгинов в интервью «России 24».

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ИА REGNUM) закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок в Украину». Шульгинов «Они (украинская сторона — прим.) закупают у Белоруссии. Россия не осуществляет поставок в Украину».

Напомним, на Украине запрещён импорт электроэнергии из России, а также из Белоруссии. Украина собирается переходить на европейские поставки.