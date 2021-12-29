Вашингтон, 29 декабря, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась фрагментами фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в историях личного Instagram-аккаунта. Об этом 29 декабря пишет BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Ким Кардашьян

Как отмечает СМИ, пользователи Сети раскритиковали Кардашьян за пост со спойлерами фильма. Негативная реакция общественности в сторону модели заставила её удалить эти публикации.

Ранее Ким Кардашьян показала рождественский подарок от своей матери Крис Дженнер. Дженнер преподнесла каждому своему ребёнку по электрокару для езды по полям для гольфа.