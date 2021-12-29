Москва, , 16:42 — REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник» в форме спрея для носа будет выпущена на российский рынок в ближайшие месяцы. Об этом сообщили 29 декабря в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Вакцина «Спутник V» Mos.ru

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«Назальная вакцина «Спутник» поступит на рынок уже в I квартале 2022 года», — сообщается в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Отмечается, что препарат в такой форме будет особенно эффективен против нового штамма коронавируса «Омикрон», причём «не только при защите от инфекции, но и в предотвращении её передачи».