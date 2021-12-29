Курган, , 16:41 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 144 новых случаев заражения коронавирусом, из них 3 зарегистрировано в Кургане. Об этом 29 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 145 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 29 декабря подтвердили 50 364 случаев заражения коронавирусом, вылечился 46 941 курганец, скончался 998 человек (два пациента за последние сутки).