Лондон, 29 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Жителям Британии следует разумнее отмечать наступление Нового года, а также помнить о бустерной дозе вакцины, заявил 29 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, до сих пор 90% пациентов не получили бустерную дозу вакцины, а вообще не вакцинированные рискуют попасть в больницу в восемь раз сильнее.

Кроме того, Джонсон заявил, что новый штамм «Омикрон» не настолько опасен, как «Дельта», но при этом «продолжает доставлять реальные проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, в Британии полностью вакцинированы 82% взрослого населения, тем не менее власти страны заявляют о новом росте суточного числа заражений коронавирусом.