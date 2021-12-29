Грозный, 29 декабря, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Глава Чечни не является лицом из ближнего окружения президента РФ Владимира Путина. Отношения с главой государства у него такие же, как у главы субъекта РФ к руководителю страны. Такое заявление сделал сам чеченский лидер в прямом эфире в соцсети Instagram.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства. Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи (Кадырова) и Владимира Путина», — цитирует Рамзана Кадырова РИА Новости.

При этом, по словам чеченского лидера, он может позвонить президенту РФ в случае надобности, и тот оказывает поддержку по различным вопросам. Так же на связи глава Чечни с представителями правительства и других органов власти.