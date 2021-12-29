Тес-Хемский район, Тыва, 29 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В тувинском селе Самагалтай Тес-Хемского района 29 декабря открыли новый спортзал, построенный по региональному проекту «Гнездо орлят» или «Эзирлернин уязы». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в мероприятии принял участие глава республики Владислав Ховалыг.

Правительство Тувы В тувинском селе Самагалтай появился новый спортзал

Спортзал был возведён при школе №1, а посещать его будут около 400 детей. Его строительство велось методом народной стройки, при этом стройматериалы предоставили региональные власти.

«В строительстве спортзалов ангарного и юрточного типа в селах Тес-Хема участвовали работники образовательных организаций и местные жители. Каждый внес свою лепту», — отметили в правительстве.

По словам руководителя региона, в старейшей школе Тувы десятилетиями не было спортивного зала, из-за чего четыре сотни школьников шли заниматься физкультурой в соседнюю школу. Летом этого года он дал поручение построить объект, были выделены средства.

«Теперь у школы есть свой спортзал, совсем скоро закончится капитальный ремонт столовой и актового зала. Только такими конкретными делами можно улучшить жизнь в Туве», — отметил Владислав Ховалыг.