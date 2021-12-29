Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Петербург стали реже приезжать с деловыми целями и в командировки. Об этом 29 декабря сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

«Проблемой является уменьшение командировочных. Очень многие компании сейчас научились работать в онлайне и пока с осторожностью относятся к поездкам в командировки своих сотрудников», — сообщил Сергей Корнеев.

Председатель комитета по туризму подчеркнул, что деловые туристы являются важной частью общего потока туристов. В Петербурге находятся офисы крупных компаний, проходят международные форумы и другие мероприятия. Как отметил Корнеев, именно деловые туристы ранее были источником дохода туристической отрасли в межсезонье.

На эту проблему обратил внимание и вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин. По его представлениям, необходимо восстанавливать привлекательность Петербурга в сфере командировок и деловых поездок. Мусакин считает, что следующий год должен стать «годом общения».

Отметим, что Петербург в этом году посетили около 6 млн туристов. Доход туристической сферы в этом году, по оценкам аналитиков, составляет 234 млрд рублей.