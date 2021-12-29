Вашингтон, 29 декабря, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Американские морские пехотинцы шокированы приказом президента США Джо Байдена о вакцинации от COVID-19, за невыполнение которого тысячам из них грозит увольнение, сообщает 29 декабря Fox News Digital со ссылкой на нескольких морских пехотинцев, находящихся на действительной службе.

U.S. Marine Corps photo by Sgt. Xzavior T. McNeal Морские пехотинцы США

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По состоянию на 29 декабря 169 морских пехотинцев были уволены за отказ вакцинироваться. Тысячам грозит та же участь после того, как 28 ноября вступил в силу приказ министерства обороны для всех военнослужащих срочной службы в корпусе морской пехоты США.

Отметим, что морские пехотинцы в США могут подавать заявления об отказе от вакцинации в связи с религиозными убеждениями, однако ни одно подобное заявление до сих пор не было одобрено, сообщил представитель корпуса морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, в США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19. Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.

Отмечается, что полную вакцинацию прошли 461 209 военных. Это порядка 96% от общей численности сухопутных войск. При этом 7250 солдат и офицеров успели сделать первую прививку, а 3864 военнослужащих отказались прививаться.