Оренбург, 29 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области намерено закупать новые автобусы и менять ситуацию на рынке пассажироперевозок. Об этом 29 декабря заявил на пресс-конференции губернатор региона Денис Паслер.

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

Он отметил, что пока доля муниципального транспорта определена на уровне всего в 7%. Власти впервые выделили 1,5 млрд рублей, которые пойдут на покупку новых автобусов для Орска и Оренбурга. По его словам, другого способа легализовывать рынок и вносить в ситуацию качественные изменения нет.

«Будем покупать новую технику и планомерно менять ситуацию», — добавил губернатор.