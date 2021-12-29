Улан-Батор, 29 декабря, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Монголия 29 декабря отмечает 110-ю годовщину национальной свободы и восстановления независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

В 2020 году в связи с распространением пандемии коронавируса внутри страны и продления карантинного режима были отменены все праздничные мероприятия, монголы праздновали День национальной свободы дома. В этом году праздник отметили шире — руководство страны возложило венки к памятнику Дамдины Сухбаатару и отдало дань уважения памятнику Чингизхана, в стране проходят соревнование по национальной борьбе.

Как отмечают монгольские власти, в эпоху социализма этому событию не придавалось особого значения. 16 августа 2007 года на заседании парламента Монголии было вынесено решение об объявления этого дня праздничным. С 2011 года 29 декабря был официально объявлен всенародным праздником — «Днем национальной свободы и восстановления независимости Монголии».

В 1911 году, ровно 110 лет назад в этот день было официально объявлено о создании независимого государства — Монголии, отделившейся от Маньчжурской империи.

Территория Внутренней Монголии была оккупирована маньчжурами с 1636 года, с 1691 года маньчжуры оккупировали территорию нынешней Монголии. Страна в течение 220 лет находилась под властью маньчжурской династии Цин. В мае 1911 года в Китае началась Синхайская революция, в итоге которой империя Цин прекратила существование.

В Монголии, в связи с начавшейся Синхайской революцией также обострилось национально-освободительное движение.

В 1911 году в Монголии произошла революция. Князья и ламы провозгласили независимость Монголии. Юридически это было обосновано тем, что вассальная зависимость Монголии имела место по отношению к маньчжурской династии, а не к Китаю. Богд Гэгээн VIII, буддийский лидер страны, 29 декабря стал теократическим правителем нового государства. Став правителем государства, он отдал приказ об создании нового правительства Монголии с пятью министерствами.