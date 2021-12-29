Анкара, 29 декабря 2021, 16:27 — REGNUM Предполагаемый член группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в столице Турции, пишет 29 декабря Aksam. Не исключено, что у задержанного есть российское гражданство.
Уточняется, что задержанный не является турецким гражданином. У него были при себе российские документы, пишет газета.
Силовики схватили его в аэропорту Эсенбога.
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