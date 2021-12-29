Анкара, , 16:27 — REGNUM Предполагаемый член группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в столице Турции, пишет 29 декабря Aksam. Не исключено, что у задержанного есть российское гражданство.

Один из задержанных сотрудников полиции Фото: oren.sledcom.ru

Уточняется, что задержанный не является турецким гражданином. У него были при себе российские документы, пишет газета.

Силовики схватили его в аэропорту Эсенбога.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительницу Адыгеи отправили в колонию на 8,5 года за перевод члену ИГИЛ*