Анкара, 29 декабря, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Предполагаемый член группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержан в столице Турции, пишет 29 декабря Aksam. Не исключено, что у задержанного есть российское гражданство.

Фото: oren.sledcom.ru Один из задержанных сотрудников полиции

Уточняется, что задержанный не является турецким гражданином. У него были при себе российские документы, пишет газета.

Силовики схватили его в аэропорту Эсенбога.