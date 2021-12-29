Аляска, США, , 16:54 — REGNUM На Аляске через день после Рождества, 26 декабря, температура воздуха поднялась до +19 °C, что стало рекордным показателем за декабрь, сообщает 29 декабря The New York Times со ссылкой на национальную метеорологическую службу.

Аляска U.S. Fish and Wildlife Service

На следующий день, 27 декабря, температура поднялась до +15 °C, перед тем, как упасть до +12 °C утром 28 декабря, сообщил Рик Томан, специалист по климату из центра климата Аляски.

«Для конца декабря, я бы никогда не подумал, что такое возможно», — добавил Томан.

Отметим, что это не единственный погодный рекорд, установленный в этом месяце в городах, расположенных вдоль залива Аляски и Берингова моря. В субботу, 25 декабря в штате была зафиксирована 13-градусная температура, что стало самым высоким показателем, зафиксированным на Рождество.