На Аляске зафиксирована рекордно высокая температура за декабрь
Аляска, США, 29 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. На Аляске через день после Рождества, 26 декабря, температура воздуха поднялась до +19 °C, что стало рекордным показателем за декабрь, сообщает 29 декабря The New York Times со ссылкой на национальную метеорологическую службу.
На следующий день, 27 декабря, температура поднялась до +15 °C, перед тем, как упасть до +12 °C утром 28 декабря, сообщил Рик Томан, специалист по климату из центра климата Аляски.
«Для конца декабря, я бы никогда не подумал, что такое возможно», — добавил Томан.
Отметим, что это не единственный погодный рекорд, установленный в этом месяце в городах, расположенных вдоль залива Аляски и Берингова моря. В субботу, 25 декабря в штате была зафиксирована 13-градусная температура, что стало самым высоким показателем, зафиксированным на Рождество.