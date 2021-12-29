Вологда, , 16:23 — REGNUM В деревне Биряково Сокольского района Вологодской области произошел пожар в детском саду. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС, в момент ЧП в здании находилось 17 детей.

Пожар Pexels

По данным ведомства, возгорание произошло утром 28 декабря в музыкальном зале учреждения. Из здания самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе 17 детей.

Огонь повредил внутреннюю отделку стены и потолка над обогревателями и изоляцию электропроводки. Причиной возгорания стал дефект одного из нагревательных приборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в Петербурге произошел пожар в здании ясли-сада. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1БИС