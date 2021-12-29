Приморский край, 21 декабря, 2007, 03:00 — ИА Регнум. Во Владивостоке в результате пожара в частном жилом доме два человека погибли. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, сигнал о возгорании в доме по улице Отлогой, 8а, поступил на пульт "01" 20 декабря в 20:05 по местному времени (13:05 мск). К моменту прибытия первого пожарного расчета открытым пламенем горела веранда дома.

Пожар был локализован через 40 минут после сообщения. Во время тушения у выхода и на самой веранде обнаружены тела двух мужчин. Первым оказался хозяин дома 1947 года рождения, личность второго на данный момент не установлена. По данным экспертизы, оба погибших находились в нетрезвом состоянии, отметили в пресс-службе.

В результате пожара огнем полностью уничтожена веранда дома на площади 10 квадратных метров, также пострадала нежилая часть дома площадью 14 квадратных метров. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при эксплуатации печей, также подчеркнули в пресс-службе.