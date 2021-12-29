Балезинский район, Удмуртия, , 16:22 — REGNUM Восстановительные работы на месте аварии на теплотрассе в Балезино планируется завершить до конца дня 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балезинского района.

Батарея

Оставшийся без отопления детский сад закрыт, школа №5 переведена на дистанционное обучение. Для жителей развернут пункт временного размещения в школе №1, пока никто из граждан в него не обратился.

Ночью работы на объекте велись силами 41 человека и 17 единиц техники, в утренние часы на помощь выехали специалисты из Глазова и Увы. Также на место происшествия выехал замминистра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов. В настоящий момент демонтажные работы завершены, идёт ремонт и установка стоек, приступили к сварочным работам трубопровода.

ИА REGNUM напоминает, в ночь на 29 декабря в результате ДТП произошло повреждение наземной теплотрассы на улице Первомайская в поселке Балезино. Без отопления остались детский сад, школа и четыре многоквартирных дома.