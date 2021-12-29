17 марта в России завершились трехдневные президентские выборы. Пожалуй, важнейшие с 2000 года — ведь, как и тогда, страна выбирает человека, который будет вести ее дальше в сложнейший исторический момент. Человека, который будет собирать российские земли и вести народ к победе в боевых действиях.

Станислав Красильников / РИА Новости

Неудивительно, что российская псевдолиберальная оппозиция не могла пройти мимо этих выборов. Не могла упустить блестящую, по ее мнению, возможность нанести имиджевый удар по «кровавому режиму». Поэтому она придумала акцию «полдень против Путина».

Смысл был очень простым: каждый «настоящий оппозиционер» должен был прийти на участки ровно в 12:00 17 марта. А затем проголосовать за альтернативных Владимиру Путину кандидатов либо просто испортить бюллетень.

Причем медийности и сакральности акции придавали тем, что ее якобы придумал сам почивший иноагент Алексей Навальный — и сейчас российская псевдолиберальная оппозиция лишь реализует его волю. На самом же деле она пыталась реализовать иные, куда более меркантильные задачи. Пыталась — и не смогла.

Смысл акции «полдень против Путина» был в демонстрации масштабности российского оппозиционного движения. Для того, чтобы сами оппозиционеры убедились в том, что их много — и для того, чтобы в многочисленность поголовья поверили и западные спонсоры.

Те самые, у которых лидеры псевдоопозиции просят деньги на осуществление различных проектов на территории России. Те самые, которые вплоть до сегодняшнего дня думают, что львиная доля прозападного электората сбежала из страны после мобилизации или сняла розовые очки после того, как Запад продемонстрировал свою русофобскую сущность — а значит, нужно вкладываться не в несистемных прозападников, а, например, в националистов и ура-патриотов.

Именно поэтому для акции был выбран однозначный выходной день, именно поэтому она была назначена на полдень, когда все уже проснутся. Однако, несмотря на все усилия, мероприятие провалилось. В номинально либеральной Москве, например, работало более 2 тысяч участков для голосования, и оппозиционеры просто «размылись» по ним. В регионах удельная доля таких активистов на один участок оказалась еще меньше.

Да, координаторы попытались спасти ситуацию за счет заранее снятых видео, «каруселей» и концентрации немногочисленного актива на конкретных участках. Также на видео снимали очереди из адекватных граждан, которых потом титровали как «навальнистов».

Однако и тут возникли проблемы — очередей-то на большинстве участков внутри России не было. Осознание важности выборов, западные истерики и террор киевского режима, не испугавший, а сплотивший граждан — все это привело к тому, что большая часть избирателей проголосовала в пятницу и субботу.

По итогам 16 марта таковых оказалось почти 60% всего электората. Более того, многие проголосовали (там, где это можно, конечно) электронно. Поэтому оппозиции только и оставалось, что снимать, например, очереди за блинами на Масленицу в Москве, выдавая их за свою акцию.

Что касается зарубежных участков, то там возможностей для «картинки» оказалось больше. Из-за специфики момента (сложные отношения с рядом стран, санкции и прочее) за границей было открыто лишь 300 участков. Например, на весь Ереван, где сейчас проживают десятки тысяч уехавших из страны россиян, не говоря уже об армянах с российским паспортом, было открыто лишь два избирательных участка. Неудивительно, что там выстроились очереди, по длине соперничающие с «хвостами» из советских граждан перед первым московским «Макдональдсом» в начале 90-х.

Правда, и здесь некоторые несознательные журналисты испортили западникам всю медийную малину — они подходили к гражданам в очереди, общались с ними. И вдруг выяснялось, что значительная часть очереди на самом деле не участвует ни в каких перфомансах, а просто пришла голосовать за своего кандидата.

Да, оппозиционеры такие нюансы вырезали или не упоминали, предпочитая снимать общие планы. Однако даже эти редкие видео вряд ли могли кого-то обмануть. Потенциальные западные спонсоры, прекрасно знающие о навыках «сам-себе-режиссеров» из псевдолиберальной оппозиции, снова убедились в отсутствии организаторских способностей и общественной базы этих деятелей. Ведь те даже не смогли организовать какие-нибудь потасовки на участках, чтобы снизить легальность электорального процесса.

В итоге спонсоры, скорее всего, лишь укрепились в мнении, что «этим» денег давать нельзя. Что выхлопа из этих средств для антироссийской политики Запада не будет. Более того, от этих акций будет лишь дополнительный ущерб самим организаторам.

Ведь провал «полдника против Путина», а также других спецопераций по срыву и/или делигитимации электорального процесса сыграли на пользу российской власти. Поджигание участков, обливание зеленкой урн, попытки захватить участки в Белгородской и Курской областях силами неовласовцев и украинского спецназа — все это лишь сплотило граждан.

Более того, организаторы провальных акций протеста лишь подняли явку — не столько за счет оппозиционных хомячков, которые все-таки проголосовали, сколько за счет огромного количества ранее апатичных россиян. Тех, которым было достаточно простой победы их кандидата, тех, которые голосовать не собирались. Но увидев все происходящее, решили пойти из принципа.

Проголосовать не только за своего кандидата, но и за свою страну и за свое право выбора. И не исключено, что многие из них в итоге поймут, что участие в выборах — это самый настоящий гражданский долг. Участие в выборах — это то, что отличает жителя от гражданина.

Так что можно лишь поблагодарить несистемную оппозицию за то, что она помогает превращать наших жителей в граждан. Возможно, на суде ей это зачтется.