Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM Нижегородский районный суд рассмотрел просьбу адвоката бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая о переводе его подзащитного под домашний арест. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Судебный орган ходатайство об изменении меры пресечения не одобрил и продлил экс-главе «дочки» «Газпрома» срок содержания под стражей ещё на полгода — до 20 июня 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что бывший руководитель ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан в июле 2020 года по обвинению в получении взяток в крупном размере и в превышении полномочий.

По версии следствия, в период с 2016 по 2020 годы Югай получил не менее 11 незаконных вознаграждений от представителей фирм-контрагентов на сумму более 6 млн рублей.

Также Вячеслава Югая обвиняют в том, что он фиктивно принял на работу в возглавляемую им компанию свою супругу и незаконно выплатил ей зарплату на сумму свыше 625 тысяч рублей.