Москва, 29 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. О большом количестве простаивающих на сети РЖД гружёных нефтебензиновых цистерн сообщает 29 декабря РБК. К концу года среднесуточное количество таких вагонов достигло девяти тысяч и продолжает расти.

Board.com.ua Вагон-цистерна

По данным издания, показатель в 2,4 раза превышает прошлогодний, являясь максимальным за пять лет. Об этом рассказали источники, связанные с РЖД.

Кроме того, исполнительный директор Союза операторов железнодорожного транспорта Алексей Дружинин отметил, что на сети РЖД было брошено 1125 поездов, или 79 тысяч вагонов со всеми грузами.

Оценивается им происходящее как рабочая ситуация, объясняемая тем, что с нового года на 6,8% произойдёт индексация грузовых тарифов РЖД. «Сейчас идёт большой объём предъявления грузов с целью вывоза до 1 января, — сказал Дружинин. — При этом РЖД уже выполнили план по погрузке на 2021 год».