Оренбург, , 16:19 — REGNUM В Оренбургской области пока нет необходимости вводить пост председателя правительства региона. Это следует из заявления губернатора Дениса Паслера на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Паслер

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Он отметил, что будет действовать в рамках закона. При этом в 80% регионов России такой должности нет, и не забыл рассказать о достижениях: о том, что в Оренбуржье и объём бюджета удвоился, и растёт экономика, и отмечаются рекордные инвестиции.

«Если бы у нас ситуация была обратная, нужно было бы этот вопрос обсуждать. Сейчас такого запроса я не вижу», — добавил Паслер.

Отметим, в своё время он возглавлял правительство Свердловской области. Правда, затем эта должность была упразднена.