Красноярск, 29 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. В ковидном госпитале 20-й больницы в Красноярске сегодня, 29 декабря, произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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В одной из палат загорелись личные вещи пациентов. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

«Общая площадь возгорания составила 5 кв. метров. По предварительной информации, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают медицинскую помощь», — отметили в оперштабе.