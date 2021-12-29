Лондон, , 16:12 — REGNUM Актриса Эмма Уотсон планировала покинуть франшизу «Гарри Поттер» во время съёмок фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса». Об этом 29 декабря пишет Comicbook.

Эмма Уотсон David Shankbone

Уотсон подтвердила эту информацию в спецэпизоде от HBO Max «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс». По словам актрисы, в период съёмок «Ордена Феникса» она «была напугана»: «Не знаю, чувствовали ли вы когда-нибудь, что дошло до переломного момента, когда вы думаете: «Это всё как бы навсегда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в спецэпизоде «20-я годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» появится автор книг о мальчике-волшебнике Джоан Роулинг. В выпуске покажут архивную запись её интервью от 2019 года.

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