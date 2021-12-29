Ижевск, , 16:10 — REGNUM Семье пилота, который погиб при крушении вертолёта Ми-1 в Удмуртии, выплатят 1 млн рублей республиканские власти. Об этом сообщил премьер-министр Ярослав Семёнов.

Вертолет Ми-2 после крушения Vk.com/a.brechalov

Он отметил, что расходы на погребение погибшего взял на себя работодатель.

По словам Семенова, поиски вертолета велись на территории общей площадью около 100 кв. км, в том числе с участием авиации.

«Наземные группы прошли в темноте несколько десятков кв. км по пересеченной лесной местности. В 00:09 минут в чаще хвойного леса в 80 м от дороги одна из групп обнаружила вертолет с экипажем», — цитирует главу правительства региона «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта Ми-2 около деревни Азино в Завьяловском районе Удмуртии произошло 27 декабря. Судно вылетело из аэропорта Ижевска и совершало облёт нефтепровода. Обнаружили вертолёт в ночь на 28 декабря, пилот скончался на месте происшествия. Один из членов экипажа выжил и сейчас находится в тяжелом состоянии в республиканской клинической больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. По предварительным данным, причиной крушения стало нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна. Вертолёт принадлежал Казанскому авиапредприятию, перед потерей связи пилот сообщил о нештатной ситуации.

Читайте также: СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолёта Ми-2 в Удмуртии