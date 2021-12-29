Село Износки, Калужская область, , 17:23 — REGNUM В Калужской области следователь предъявил 61-летней жительнице села Износки обвинение в умышленном уничтожение четырёхквартирного дома и гибели двух человек. Об этом 29 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Следственные действия Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, 23 декабря 2021 года в одной из квартир дома находились трое местных жителей — две женщины в возрасте 56 лет и 61 года и 52-летний мужчина. Между ними произошел конфликт, после которого 61-летняя женщина вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в помещение дома. Возник пожар, в результате которого помещения дома уничтожены полностью, оставшиеся в жилище мужчина и женщина скончались в результате отравления угарным газом. Жильцы, проживающие в других квартирах, не пострадали.

В ходе проверки показаний на месте обвиняемая сообщила, что затаила обиду на бывшего сожителя, который в тот день сообщил ей о прекращении отношений, и его новую знакомую, поэтому решилась на преступление. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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