Пекин, , 16:09 — REGNUM Китай осуществил очередной запуск спутника на орбиту. Старт космического аппарата состоялся с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC), пишет 29 декабря агентство «Синьхуа».

Спутник Metocean.co.nz

Запуск был осуществлён в 19:13 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» (Long March-2D). Он стал 404-м по счёту для носителей серии «Чанчжэн».

Научно-экспериментальный спутник Tianhui-4, который будет использоваться для исследования земельных ресурсов, успешно вышел на заданную орбиту.

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Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий старт состоялся 26 декабря. Ракета-носитель «Чанчжэн-4C» со спутником дистанционного зондирования Земли ZY-1 02E успешно стартовала с космодрома «Тайюань» на севере Китая. Аппараты этой серии используются для получения многоспектральных изображений высокого разрешения.