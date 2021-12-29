Оренбург, 29 декабря, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер не читал слухи о своей возможной отставке, ранее опубликованные в ряде СМИ. Об этом он заявил журналистам 29 декабря на пресс-конференции.

Kremlin.ru Денис Паслер

«Я не читаю где что пишут, кто какие даты называет. Руководствуюсь официальными вещами», — сказал Паслер.

Он добавил, что не видел никаких подобных документов ни на официальном сайте президента России, ни на официальном сайте правительства страны. «Я не видел этих документов, ничего определенного сказать не могу», — сказал глава региона.

Отметим, слухи о возможной отставке Паслера ранее появились в ряде СМИ. Некоторые издания полагали, что его могут уволить уже до конца года.