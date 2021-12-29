Вашингтон, 29 декабря, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В социальной сети Instagram подвели итоги 2021 года. Об этом 29 декабря пишет портал SRSLY.

Instagram

Представители соцсети назвали самые оценённые посты в Instagram за прошедший год. Первое место заняла публикация футболиста Криштиану Роналду — в ней он рассказал, что его девушка беременна двойней. Пост набрал 32,2 млн лайков.

Добавим, что на втором месте рейтинга оказались фотографии со свадьбы певицы Арианы Гранде (26,7 млн отметок «нравится»). А на третьем — ролик модели Кайли Дженнер, в котором она сообщает о своей второй беременности (24,6 млн лайков).