Волгоград, , 16:10 — REGNUM Обвинение в убийстве, совершённом 20 лет назад, предъявлено 51-летнему риелтору из Волгограда. Злоумышленник пошёл на преступление из корыстных побуждений, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

В июле 2001 года пропал без вести 29-летний местный житель. По данным следствия, мужчина обратился к своему знакомому, который оказывал риелторские услуги, с просьбой помочь в обмене своей двухкомнатной квартиры на однокомнатную с доплатой. Злоумышленник, желая завладеть жильём, под надуманным предлогом выехал с клиентом в посёлок Горьковский Волгограда, там задушил его, спрятал тело под землёй и скрылся. Однако получить в собственность квартиру знакомого он не смог, поскольку некоторой долей владела родная тётя убитого.

Следователи установили причастность риелтора к преступлению только в декабре 2021 года. Злоумышленника задержали на территории Ленинградской области. В ходе допроса он признался в убийстве, его показания проверены на местности.

По ходатайству следствия обвиняемый заключён под стражу.