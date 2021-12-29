Красноярск, 29 декабря, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате пожара в ковидной больнице в Красноярске, сообщили 29 декабря в МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Пожар

Отмечается, что пожар затронул палаты на верхнем этаже здания. С места ЧП спасатели эвакуировали более ста человек.

Сообщение о пожаре в Красноярской межрайонной клинической больнице №20 поступило в 18:34 (время местное), в 19:51 возгорание было ликвидировано.