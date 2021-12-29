Баку, , 16:02 — REGNUM Баку передал Еревану 50-летнего гражданина Нагорного Карабаха Армена Вердяна, который, заблудившись попал на азербайджанскую территорию. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности Азербайджана.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Придерживаясь принципов гуманизма, Азербайджан передал этого человека Армении», — говорится в сообщении.

В Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха, ранее сообщили, что к вопросу возвращения Вердяна подключились российские миротворцы.

Стоит отметить, что граница между Азербайджаном и Арменией до сих пор не делимитирована. В последнее время Баку занимает новые приграничные территории, ссылаясь на данные советских карт.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ ожидает скорого создания комиссии по армяно-азербайджанской границе