Баку, 29 декабря 2021, 16:02 — REGNUM Баку передал Еревану 50-летнего гражданина Нагорного Карабаха Армена Вердяна, который, заблудившись попал на азербайджанскую территорию. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Службы безопасности Азербайджана.
«Придерживаясь принципов гуманизма, Азербайджан передал этого человека Армении», — говорится в сообщении.
В Службе национальной безопасности Нагорного Карабаха, ранее сообщили, что к вопросу возвращения Вердяна подключились российские миротворцы.
Стоит отметить, что граница между Азербайджаном и Арменией до сих пор не делимитирована. В последнее время Баку занимает новые приграничные территории, ссылаясь на данные советских карт.
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