Москва, 29 декабря, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 29 декабря, по состоянию на 15:30 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,3%, до 78,7 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Хотя цены на нефть и завершают 2021 год ниже годовых максимумов, в целом он оказался для них весьма благоприятным. Котировки от уровней января прибавили более 50%.

Восстанавливающаяся после прошлогодней волны локдаунов экономика нуждалась в энергоносителях, денежные вливания ключевых центробанков разгоняли инфляцию.

Тем временем ОПЕК, несмотря на жесткое давление со стороны США, проводила довольно аккуратную политику, постепенно наращивая добычу.

На этом фоне новые вспышки заражений и угрозы крупных потребителей выбросить на рынок нефть из своих стратегических запасов могли вызывать лишь краткосрочные откаты котировок, после которых рост возобновлялся.

Дополнительно подогревала спрос на нефть как альтернативный энергоноситель чехарда на европейском рынке газа, где избыточное усердие в переходе на возобновляемые источники и снижение углеродного следа вкупе с климатическими колебаниями привели к кратному росту цен.

На внутригодовых максимумах цены на нефть даже пробивали долгосрочный нисходящий тренд 2008 года.

И хотя уверенно закрепиться над ним котировкам не дали, есть все основания ожидать новых попыток обновления максимумов», — считает эксперт.

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