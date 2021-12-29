Киев, , 15:57 — REGNUM Тело солдата, проходящего военную службу по контракту, обнаружили в Донецкой области Украины. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединённых сил в соцсети Facebook.

Вооружённые силы Украины Ministry of Defense of Ukraine

Военнослужащего нашли без признаков жизни, информация об этом поступила в ведомство 28 декабря. Старший солдат, старший оператор противотанкового отделения роты огневой поддержки одной из воинских частей находился на боевом дежурстве.

По предварительным данным, он покончил с собой. По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело. Также среди версий произошедшего — умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года суицид военнослужащего произошёл в Черниговской области Украины. Молодой человек 1996 года рождения всего месяц находился в учебном центре.

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