София, 29 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Администрация Народного собрания (парламента) Болгарии объявила о проведении тендера на страхование жизни и здоровья депутатов, установив предельные размеры соответствующих выплат. Об этом 29 декабря сообщило софийское издание «Монитор».

Portable Antiquities Scheme Выплата

Согласно официальной информации, в случае смерти народного избранника при исполнении служебных обязанностей его семья получит страховую выплату в размере 30 000 левов ($17,3 тыс.). Такая же сумма будет выплачена родным и близким нардепа, если тот погибнет в результате несчастного случая или нападения.

При этом если парламентарий скончается дома в свободное от работы время, указанные выплаты составят 15 000 левов. В случае временной потери трудоспособности депутата ему будут начисляться страховые проценты.

Предполагается, что в течение ближайших нескольких дней страховые полисы получат 240 депутатов Народного собрания Болгарии. Какая фирма будет проводить регистрацию соответствующих документов, не сообщается.