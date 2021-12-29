Таллин, 29 декабря, 2021, 15:56 — ИА Регнум.

Дрон

Решение запустить дрон вблизи эстонско-российской границы стоило его владельцу 300 евро. Об этом сообщила Идаская префектура полиции Эстонии.

Подобный случай был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов страны 28 декабря 2021 года. Владелец дрона заявил после задержания, что был не в курсе того, что использование дрона необходимо согласовать в Транспортном департаменте.

Он также не был в курсе, что для запуска дрона над приграничной зоной нужно разрешение Департамента полиции и погранохраны Эстонии. За нарушение ему был выписан штраф в 300 евро.

Подчеркивается, что подобные нарушения власти выявляют в приграничной с Россией Нарве достаточно регулярно.