Элиста, , 15:56 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 13 заражений коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 29 декабря. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период пандемии в Калмыкии выявили 33 979 носителей коронавируса. Выписаны с выздоровлением 32 413 пациентов.

Победить COVID-19 в Калмыкии не смогли 727 человек.

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