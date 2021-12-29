Киров, , 15:54 — REGNUM В Кировской области введена в эксплуатацию первая в регионе кислородная станция — медицинский концентратор кислорода. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Станция кислорода в Кирове

Станция открыта в Кировской городской больнице №5, на базе которой развернут один из госпиталей, где проходят лечение пациенты с коронавирусом и внебольничной пневмонией. На открытие станции из регионального бюджета было выделено 17 млн рублей.

«Это уникальное медицинское оборудование предназначено для производства кислорода из атмосферного воздуха. Комплектация концентратора дает возможность эксплуатировать его в летнее и зимнее время. Его производительность составляет более 1 тыс. литров медицинского кислорода в минуту», — отметил главврач больницы Павел Казаков. По его словам, станция полностью покроет потребность медицинского учреждения в кислороде.

Глава регионального минздрава Игорь Черняев добавил, что аналогичные станции будут открыты еще в восьми медучреждениях области на средства, выделенные из федерального бюджета.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 29 декабря в Кировской области выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом, накануне в регионе лабораторно подтвердили 211 новых заражений SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии достигло 78 505 случаев. Скончались от последствий заражения коронавирусом 746 человек.