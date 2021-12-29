Под Ярославлем после долгого перерыва состоялся турслёт предпринимателей
Ярославль, 4 июля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Более тысячи предпринимателей из Ярославской, Ивановской, Костромской, Владимирской, Московской и Нижегородской областей стали участниками XVII Всероссийского туристического слета «Содружество», прошедшего в минувшие выходные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщитли в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Ярославской области.
Слёт прошёл после трёхлетнего перерыва, вызванного коронавирусными ограничениями. Победителем в общекомандном зачете впервые признана команда холдинга «Севермаш» из Рыбинска, второе место у команды «ТСК» (Ярославль), бронза — у команды Ярославского муниципального района «Веселые медведи».
Среди прошедших состязаний — волейбол, мини-футбол для взрослых, туристическая эстафета, творческий конкурс визиток команд, кулинарный конкурс «Каша из топора», семейные соревнования «Папа, мама, я — спортивная семья» и состязания в личном первенстве. По отдельной программе соревновались дети — для них был организован турнир по детскому мини-футболу.
Ежегодный туристический слёт предпринимателей «Содружество» проводится в регионе с середины 2000-х годов. В этом году его организаторами и координаторами выступили администрация Ярославского района, общественные бизнес-объединения, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей и ряд других компаний.