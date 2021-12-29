Вашингтон, 29 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Германии произошла смена власти, официальный Берлин не намерен сдавать свои позиции США и другим странам Запада в вопросе блокировки газопровода «Северный поток — 2». Об этом 29 декабря пишет в своей статье автор The New York Times Мелисса Эдди.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток — 2»

Как считает автор статьи, новый канцлер ФРГ Олаф Штольц, заняв по газопроводу такую же позицию, как и его предшественница Ангела Меркель и называя его коммерческим и исключительно важным для развития промышленности страны, вызвал у многих удивление.

При этом Эдди указывает, что проекту, по ее мнению, придется столкнуться с рядом препятствий на пути к работе.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры «зеленых» делают заявления в поддержку европейских и американских требований о том, чтобы Германия использовала трубопровод как инструмент давления на президента России Владимира Путина», — говорится в публикации.

Также автор отмечает, что заморозка газопровода будет способствовать ослаблению позиций Германии, являющейся наиболее сильной в Европе страной, наряду с инвестиции в экономику Украины, которые оцениваются примерно в $49 млрд.

В то же время, автор материала уточняет, что Вашингтон продолжит активно давить на проект, используя тему газа из России в своих «внутриполитических играх» в Европе.

«Вашингтонские критики во главе с сенатором из Техаса республиканцем Тедом Крузом неоднократно пытались наказать компании, участвующие в этом проекте, чтобы помешать вводу трубопровода в строй. Недавно сенат договорился о проведении в январе голосования по санкциям против «Северного потока — 2» в ответ на то, что Круз согласился не препятствовать утверждению предложенных (президентом США Джо) Байденом кандидатов на должности в Госдепартаменте и Министерстве финансов», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральном сетевом агентстве ФРГ заявили, что ситуация вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» не изменилась.